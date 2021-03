Mourinho zum Aus: „Bin in meiner Ehre verletzt“

Star-Trainer Jose Mourinho hat sich tief getroffen gezeigt über das Aus von Tottenham Hotspur in der Fußball-Europa-League. Das Premier-League-Team verlor am Donnerstagabend nach dem 2:0 im Hinspiel nach Verlängerung 0:3 gegen Dinamo Zagreb. „Ich fühle mich in meiner Ehre verletzt. Unsere Leistung war inakzeptabel. Viel Herz und viel Wille haben uns geschlagen“, sagte der Portugiese dem TV-Sender BT Sports.