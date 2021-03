Hämmerles „feine Situation“ vor dem großen Finale

Allerdings macht der Heeressportler kein Hehl daraus, dass er in Veysonnaz mehr will: „Es ist eine meiner Lieblingsstrecken, auf der ich mich immer wohl gefühlt habe!“ Das beweist auch ein Blick in die Ergebnislisten: Zwei Siege, einen zweiten und zwei dritte Plätze konnte Izzy bereits einfahren. Alles Resultate, mit denen er - unabhängig von Grondins Leistung - zum dritten Mal in Serie den Weltcupgesamtsieg holen würde. „Das wäre schon etwas Besonderes, zumal es doch ein sehr kleiner Kreis ist, dem das gelungen ist“, verrät Hämmerle. Stimmt: Bisher schafften dies nur die Franzosen Pierre Vaultier (2016 bis 2018) und Xavier de le Rue (2003 bis 2005).