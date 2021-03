Der harte Alltag auf einer Corona-Station

Die Betreuung von Covid-Patienten nimmt viel Zeit in Anspruch. „Man muss sich vorstellen, das sind Menschen, die vieles aufgrund ihrer Schwäche nicht allein machen können“, so Kaufmann. Vier Prozent aller Erkrankten benötigten bisher Intensivmedizin. Die Patienten werden ins Klinikum verlegt. Michael Zink, Vorstand der Intensivmedizin bei den Elisabethinen: „Es ist ein Kampf um jedes Menschenleben. So benötigt das Drehen in Bauchlage zwei Pflegekräfte und einen Arzt, denn der Patient im künstlichen Koma hat einen Beatmungsschlauch in der Luftröhre.“ Die Hoffnung? „Impfstoffe. Und wenn wir sehen, dass es einem Covid-Kranken besser geht.“