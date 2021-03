Schalke: So liefen die Verhandlungen mit Rangnick

Schalke 04 hat am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung ein konstruktives Gespräch mit Ralf Rangnicks Management bestätigt. Obwohl der 62-Jährige auch als deutscher Bundestrainer gehandelt wird, fokussiert man sich auf Schalke nach dem beigelegten Machtkampf auch ganz offiziell auf „Retter“ Rangnick. Er soll der neue Sport-Boss von Schalke werden - und den So-gut-wie-sicher-Absteiger in der nächsten Saison zurück in die Bundesliga führen.