Das „Trainer-Talent“ ist reif für den Chefposten

Jesse Marsch ist Thema bei Celtic Glasgow, Jesse Marsch vorm Sprung in die deutsche Bundesliga - fast keine Woche vergeht, in der nicht über den Abgang von Salzburgs Erfolgscoach spekuliert wird. „Wir werden aber den Teufel tun, und uns an einem Nachfolgespiel zu beteiligen“, heißt’s beim österreichischer Meister, „Marsch hat noch eineinhalb Jahre Vertrag bei uns.“