Katar kann Länderspiele nicht in Wien bestreiten

Die anstehenden beiden Länderspiele von WM-2022-Gastgeber Katar gegen Luxemburg und Aserbaidschan werden nicht in Wien stattfinden. Wie die in Leogang ansässige Agentur SLFC auf Anfrage am Donnerstag bestätigte, können die beiden Partien am 24. und 27. März nicht wie ursprünglich geplant in der Generali Arena der Wiener Austria stattfinden. Die Katarer werden nun in Debrecen in Ungarn antreten.