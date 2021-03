Dieses Gewürzsalz schmeckt tatsächlich nach Ei

Das spezielle Salz kommt ursprünglich aus Indien und wird dort vielfältig in der Küche verwendet. Aufgrund des enthaltenen Eisens hat es meist eine schwarze, aber auch violette Färbung. Die enthaltenen Schwefelverbindungen sorgen dafür, dass das Kala Namak nicht nur nach Eiern riecht, sondern auch so schmeckt! Streut man eine Prise auf ein Butterbrot, hat man das Gefühl, in einen Eiaufstrich hineinzubeißen. Probieren Sie es aus - Sie werden wirklich überrascht sein!