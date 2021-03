Verkehrsunfall nach Geisterfahrt

Durch das Ausweichmanöver prallte der Autofahrer gegen die Leitschiene, sein Fahrzeug wurde dadurch stark beschädigt, heißt es in der Polizeimeldung. Verletzt wurde aber niemand. Gegenüber der Polizei gab der 72-Jährige an, aus Versehen falsch abgebogen zu sein. Aufgrund des starken Verkehrs konnte er auch nicht mehr wenden, und fuhr deshalb langsam mit eingeschalteter Warnblinkanlage am rechten Fahrbahnrand.