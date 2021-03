Spaziergängerin entdeckt menschliche Hand im Wald

In einem Waldstück in Stetten (Niederösterreich) ist am Mittwoch eine skelettierte menschliche Leiche entdeckt worden. Die Todesumstände und die Identität waren nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vorerst unklar. Betont wurde jedoch, dass es keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung gebe.