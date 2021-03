Buffalo Sabres trennen sich von Trainer Krueger

Krueger hatte den Posten im Mai 2019 übernommen. Der in Kanada geborene Krueger, von 2012 bis 2013 NHL-Chefcoach bei den Edmonton Oilers, war zu Beginn seiner Trainerkarriere in Österreich erfolgreich. Er hatte die VEU Feldkirch zwischen 1994 und 1998 zu fünf Meistertiteln in Folge und 1998 sensationell zum Triumph in der European Hockey League geführt.