WM-Quali: Niederlande erlauben Fans den Zutritt

Die Niederlande erlauben am 27. März beim WM-Qualifikationsspiel gegen Lettland 5000 Fußballfans den Zutritt zur Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wie der nationale Verband am Dienstag bekannt gab, ist die Partie Teil einer Studie, die helfen soll, in der Corona-Pandemie die Rückkehr des Anhangs in die Stadien zu beschleunigen.