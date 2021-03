Nicht versteigerten Pelz nie an Kundin retourniert

Bei einem Spaziergang durch die Stadt Baden (NÖ) wurde Gertrude C. auf das „Auktionshaus Baden“ aufmerksam. Dort hat sie Mitte Mai 2020 eine Pelzjacke für eine Versteigerung hinterlassen. Rufpreis sollte 1000 Euro sein, für eine angebliche Reinigung musste Frau C. 200 Euro bezahlen. „Im November teilte mir der Herr des Auktionshauses mit, man habe den Nerz nicht versteigern können“, so Frau C., die bezüglich der Rückgabe dann hingehalten wurde. „Zuerst hieß es, der Sohn bringe mir die Jacke. Dann, sie werde per Post verschickt.“ Beides geschah nicht. Vielmehr sollte die Niederösterreicherin den Pelz an einer Wiener Adresse abholen.