Grenzkontrolle: Kokain in Überraschungsei entdeckt

Kokain in Überraschungsei

In zwei Kuverts, die in der Beifahrertür versteckt waren, fanden die Beamten sogar 60.000 Euro. Woher das Geld kam, konnte keiner der Insassen erklären. Ebenso wenig, warum der deutsche Beifahrer Cannabis, einen Joint und einen in einem Überraschungsei deponierten Brocken Kokain dabeihatte. Auch ein illegales Messer wurde sichergestellt. Neben Corona-Anzeigen warten nun hohe Bußen auf das Trio.