Philadelphia Flyers siegen bei Raffls Rückkehr

Michael Raffl hat bei seiner Rückkehr auf das Eis in der National Hockey League mit den Philadelphia Flyers einen 5:4-Auswärtssieg nach Verlängerung bei den New York Rangers eingefahren. Jakub Voracek traf am Montag (Ortszeit) in der Overtime nach einem Fehler der Rangers entscheidend für die Gäste. Die Flyers holten damit den zweiten Sieg in den jüngsten sechs Spielen. Der Kärntner Raffl hatte zuletzt vier Partien aufgrund einer Handverletzung verpasst.