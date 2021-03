Fehlende Kuscheleinheiten als Gefahr für Frühchen

Wegen der Corona-Krise werde in vielen Ländern der Körperkontakt zwischen Eltern und ihren Babys eingeschränkt, warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Dieser sei aber wichtig, um das Sterberisiko der Kinder zu senken: Nach Angaben der WHO kann dieses so um bis zu 40 Prozent reduziert werden.