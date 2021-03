Wintereinbruch: Große Lawinengefahr in Tirol

„Wir haben schon bis Montag in höheren Lagen zwischen 30 und 40 Zentimeter Neuschnee bekommen“, sagt Norbert Lanzanasto vom Tiroler Lawinenwarndienst. Besonders stark betroffen waren die Nordstaulagen vom Arlberg über das Lechtal bis ins Karwendel. Aber auch in den Kitzbüheler Alpen fiel einiges an weißer Pracht. „In der Höhe wehen außerdem kräftige Winde, sodass Windverfrachtungen für eine heikle Situation sorgen“, informiert Lanzanasto. Daher muss in den kommenden Tagen mit spontanen Selbstauslösungen von Lawinen gerechnet werden.