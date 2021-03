Niederlande: Erstes Wahllokal für Radler eröffnet

Die Niederländer wählen seit Montag die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer des Parlaments. Ein Urnengang ist Corona-bedingt auch auf dem „Fiets“, also dem Drahtesel, möglich. Am Montag öffnete im RAI Messezentrum von Amsterdam das erste Wahllokal für Radfahrer. So sollen Menschenansammlungen vermieden werden.