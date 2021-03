Islanders und Hurricanes siegen weiter!

Die New York Islanders und die Carolina Hurricanes haben am Sonntag ihre Erfolgsserien in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL prolongiert. Die Islanders feierten mit einem 3:2 nach Penaltyschießen gegen die New Jersey Devils ihren neunten Sieg hintereinander, Carolina blieb mit einem 2:1 bei den Detroit Red Wings zum achten Mal erfolgreich.