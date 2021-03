Ausreisebeschränkung jetzt für ganzes Gasteinertal

Inzidenz in Bad Hofgastein steigt weiter

Für Radstadt und Bad Hofgastein trat die Einschränkung bereits am 5. März in Kraft. Während in Radstadt die Zahl der mit SARS-CoV-2 Infizierten seither stark zurückgegangen ist, stieg die Inzidenzzahl in Hofgastein weiter von 1042 auf 1349.