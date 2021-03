In Bad Hofgastein bleiben die Schulen zu

Weil besonders viele Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesen werden, wird gleichzeitig in Bad Hofgastein der Schulbetrieb eingeschränkt: Für die nächsten zwei Wochen gilt an allen Schulen wieder Heimunterricht. Kinderbetreuungseinrichtungen sind in Bad Hofgastein nur eingeschränkt für jene Kinder geöffnet, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. „Derzeit gilt es in Absprache mit den Gesundheitsbehörden die Infektionsketten zu unterbrechen“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer. In Bad Gastein und Dorfgastein ändert sich vorerst nichts.