Ausfahrtsbeschränkungen für gesamtes Gasteinertal

Hohe Zahl an Neuinfektionen

Der Bezirk St. Johann ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 524,5 weiterhin mit einer hohen Anzahl von Neuinfektionen betroffen, damit ist dieser Bezirk der am drittmeist betroffene in Österreich. Die Inzidenzen in den Gemeinden Bad Hofgastein (1349), Bad Gastein (429) und Dorfgastein (1221) sind Anlass zur Sorge.