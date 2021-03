Bad Hofgastein und Radstadt sind abgeriegelt

„Ich habe überlegt, vorerst überhaupt zuzusperren.“ Erwin Rappl, Chef des Intersport-Sportfachgeschäfts in Radstadt, treffen die verschärften Corona-Maßnahmen im Ort wie viele andere Betriebe besonders hart. Ab sofort gelten in der Pongauer Gemeinde – wie auch in Bad Hofgastein – verpflichtende Ausfahrtstests. Wer die Gemeinde verlassen will, muss einen negativen Covid-Test vorzeigen. „Meine Angestellten arbeiten jetzt aufgeteilt in Gruppen und nicht mehr jeden Tag – so müssen sie nicht ständig testen gehen“, sagt Rappl. Denn: „Das ist wirklich nicht jedermanns Sache.“