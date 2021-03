Wiener Neustadt: Erster Arbeitstag mit Kontrollen

„Wesentlich weniger Betrieb“

Viele Passagiere zeigten sich vorbereitet und wiesen ihre negativen Corona-Tests auf Ausdrucken oder am Mobiltelefon gleich unaufgefordert vor. Wartezeiten gab es nicht. Stadtpolizeikommandant Manfred Fries stellte fest, dass am Bahnhof „wesentlich weniger Betrieb“ als sonst am Montag üblich herrsche. Er hatte sich selbst ein Bild von der Lage gemacht.