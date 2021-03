Auto landet am Dach: Brüder bei Unfall verletzt

Ein Autolenker aus dem Bezirk Liezen (Steiermark) verlor am Montag in den frühen Morgenstunden auf einer schneeglatten Gemeindestraße in Haus im Ennstal die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 37-Jährige und sein Beifahrer wurden verletzt. Die Feuerwehren Oberhaus und Schladming waren im Einsatz.