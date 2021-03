16-Jähriger betrunken ohne Führerschein unterwegs

Am Nachmittag des gleichen Tags kam es in Uttendorf auf der L264 zu einem anderem Alkoholvorfall. Die Polizei Mittersill führte Fahrzeug- und Lenkerkontrollen durch. Bei einem PKW-Fahrer, der sich gerade auf einer Ausbildungsfahrt befand, und dessen Begleiter wurde ein Alkoholvortest durchgeführt. Weil dieser beim Beifahrer positiv war, musste der Begleiter einen normalen Alkoholtest absolvieren. Dieser ergab einen Wert von 1,24 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt, der Beifahrer wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.