Luftballone als Erinnerung an  die jungen Opfer

Zur Erinnerung an die jungen Unfallopfer im Alter von 18 und 19 Jahren, die vergangenes Wochenende bei einem tragischen Verkehrsunfall am Südring in Klagenfurt ihr Leben verloren hatten (wir berichteten), sind am Samstagabend von Familienangehörigen und Freunden mehrere weiße Luftballone in die Höhe gelassen worden. Auch Polizeibeamte waren anwesend, um die angemeldete Aktion zu begleiten.