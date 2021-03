Trauer um zwei junge Opfer nach tödlichem Unfall

Ein weißes Leintuch mit der Aufschrift „Leon, Samuel - Ruhet in Frieden“, versehen mit zahlreichen Beileidsbekundungen, wurde an der Unfallstelle am Südring aufgehängt, wo in der Nacht auf Samstag vermutlich wegen Sekundenschlafs und zu hoher Geschwindigkeit ein Auto mit drei jungen Männern aus dem Raum Klagenfurt von der Straße abgekommen war. Das Fahrzeug hat sich mehrmals überschlagen und ist gegen eine Hausmauer gekracht. Es blieb auf dem Dach liegen. Ein 19-jähriger und ein 18-jähriger wurden dabei getötet.