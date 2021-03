Tödlicher Unfall: Heimfahrt endete an Hauswand

Eine Tragödie hat sich in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt abgespielt. Auf der Heimfahrt von ihrer Arbeit waren drei junge Männer in ihrem Auto vom Südring abgekommen und frontal gegen eine Hausmauer gekracht. Zwei Insassen (18 und 19) starben, der dritte wurde schwer verletzt. Mögliche Ursache: Sekundenschlaf.