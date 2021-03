Netflix-Beauty mit Babybauch am „Playboy“-Cover

Splitternackt und mit XXL-Babybauch posiert Christine Quinn auf dem Cover der südafrikanischen Ausgabe des „Playboy“. Nur ein Seidenkimono, der ihr neckisch über die Schulter gerutscht ist, bedeckt das Allernötigste. Für die Neflix-Blondine, die mit „Selling Sunset“ Erfolge feiert, ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. „Ich fühle mich so geehrt, das Cover eines der ikonischsten Magazine in dieser Welt angboten zu bekommen“, schwärmte sie.