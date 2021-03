In Park mit Bajonett gedroht, dann Taxler verletzt

Mit einem rostigen Bajonett in Händen hat ein 45-jähriger Verdächtiger am Freitagnachmittag mehrere Jugendliche grundlos im Hubert-Blamauer-Park in Wien-Favoriten bedroht, ehe er mit einem Taxi davonfahren wollte. Da sich der Wiener jedoch höchst aggressiv zeigte, weigerte sich der Taxifahrer den Mann mitzunehmen. Der Verdächtige versetzte ihm daraufhin Tritte und verletzte ihn, die Polizei wurde alarmiert.