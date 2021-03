Corona sorgt wieder für Absagen im Messequartier

Der Fokus liegt auf dem Herbst

„Wir nehmen die angespannte Situation und die Sorgen unserer Austeller, Veranstalter und Besucher ernst. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass Messen und Veranstaltungen mit entsprechender Vorbereitung und umsichtigen Verhalten aller, sicher und erfolgreich stattfinden können.“ Die Messe Dornbirn sieht sich auch in diesen Zeiten in der Lage die geforderten Rahmenbedingungen zu schaffen. Die COVID-19 Konzepte liegen in den Schubladen bereit. „Messen und Veranstaltungen spielen für das soziale und wirtschaftliche Leben eine wichtige Rolle. Menschen wollen sich wieder persönlich treffen, Geschäfte machen und Neues entdecken. Wir hoffen, dass wir unsere Aussteller und Besucher so bald wie möglich wieder persönlich bei Messen und Veranstaltungen im Messequartier Dornbirn begrüßen dürfen“, blickt Sabine Tichy-Treimel mit ihrem gesamten Messeteam optimistisch Richtung Herbst.