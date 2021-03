Frankreich übt Abwehr eines Angriffs im Weltraum

„Satelliten bewegen sich im Weltraum, wechseln die Umlaufbahnen, ändern die Höhe und können sich anderen Satelliten nähern“, so Friedling. Das sei an sich schon ein großes Problem. Außerdem gebe es immer mehr Weltraumschrott. „Es kann auch Bedrohungen durch Satelliten geben, die wie zivile Satelliten aussehen, aber in Wirklichkeit militärische Anwendungen haben können, also Energiewaffen.“ Diese können Ziele beschädigen oder zerstören.