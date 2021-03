Novavax-Impfstoff hilft gegen schwere Verläufe

Zulassung für England und USA wird beantragt

In beiden Studien zeigte das Vakzin aber einen einhundertprozentigen Schutz gegen schwere Verläufe. Das Unternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Maryland gab an, für den Impfstoff Anfang April eine Zulassung zunächst in Großbritannien und dann auch in den USA beantragen zu wollen.