„Es ist das Beste, ins Training zurück zu kehren“

Nach den Anstrengungen bei seinem Comeback-Turnier in Doha wird Roger Federer kommende Woche nicht in Dubai aufschlagen. Der 20-fache Tennis-Grand-Slam-Turniersieger meldete via Twitter, dass er auf die Teilnahme am ATP-Hartplatzturnier in Dubai verzichten werde. "Ich habe beschlossen, dass es das Beste ist, wenn ich zum Training zurückkehre“, so Roger.