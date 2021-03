Thiem trotz Niederlage „ziemlich zufrieden“

„Allgemein gesehen bin ich ziemlich zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe in einem Match auf ziemlich hohem Niveau von Anfang bis zum Ende gekämpft. Natürlich habe ich in dem ein oder anderen Game einige blöde und auch billige Fehler gemacht. Ich glaube aber, dass es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung war und ich werde versuchen nächste Woche in Dubai darauf aufzubauen“, verlautete der 17-fache ATP-Turniersieger. Auch beim ab Sonntag laufenden ATP500-Event in Dubai ist Thiem topgesetzt.