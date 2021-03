300 Jahre altes Unternehmen bleibt standhaft

„Ich werd 102 Jahre alt“, sagt Hanni Vanicek, „und wenn sie mich ärgern, werd ich 112.“ Die 82-Jährige steht in der „Schwäbischen Jungfrau“, ihrem Traditionsgeschäft in der Wiener Innenstadt. 300 Jahre alt ist der Betrieb, in dem es Bett- und Tischwäsche zu kaufen gibt, seit 67 Jahren leitet Vanicek ihn.