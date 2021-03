Weniger Flüchtlinge, dennoch ist Vorsicht geboten

Rückgang in Tirol von 4,7 Prozent

Dieser Bundestrend spiegelt sich jedoch nicht in den Tirol-Zahlen wider. Denn die Tiroler Polizei verzeichnete 2020 mit einer Aufgriffszahl von 3288 Fremden (die meisten wurden im August aufgegriffen) einen Rückgang um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das, obwohl die Anlandungen von Migranten über die Mittelmeerroute in Italien deutlich gestiegen sind.