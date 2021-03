Illegale Migration macht keine „Corona-Pause“

In Zeiten von Corona ging das Thema Illegale Migration fast schon unter - was aber noch lange nicht heißt, dass es sie nicht nach wie vor gibt: In Tirol wurden im Vorjahr insgesamt 3288 unrechtmäßige Einreisen bzw. Aufenthalte verzeichnet. Das ist ein Rückgang von 4,7 Prozent im Vergleich zu 2019. Diese und viele weitere Details gab die Tiroler Polizei am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck bekannt.