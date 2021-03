Brauereien in Österreich mussten Bier wegschütten

In Skigebieten viele Fässer übrig geblieben

Vor allem in den Wintersportorten sei letzten Winter wegen der ausgefallenen Skisaison viel Bier übrig geblieben. Die Fässer, die in der Regel noch vor dem ersten Schneefall in die Berghütten eingelagert werden, überschreiten nach ungefähr einem halben Jahr das Mindesthaltbarkeitsdatum. Selbst wenn 99 Prozent des Biers auch nach Ablaufen des Mindesthaltbarkeitsdatums noch in Ordnung ist, werde es bei Fassbier „sicher das eine oder andere Mal zu einem Entleeren kommen müssen“, meinte Menz. Auch „weil es schwierig ist, ein 50 Liter Fass zu Hause in der Familie zur Nachmittagsjause hinunterzubewegen.“