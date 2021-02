Lockdown lässt Tausende Liter Bier verderben

In Vorarlberg müssen infolge der aufgrund der Corona-Pandemie geschlossenen Gastronomie und Hotellerie offenbar Tausende Liter Bier weggeschüttet werden. Im Herbst für die Wintersaison eingelagertes Bier beginne im März abzulaufen, hieß es. Das ausgelieferte Bier in die Brauereien zurückzuholen, sei nur in kleinem Umfang möglich.