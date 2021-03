Ortschef über Sperre: „Ist kein Wunschkonzert“

Seit Mitternacht sind Polizisten an der Ortsausfahrt von Muhr stationiert. Nur wer ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen kann, darf an ihnen vorbei. Muhr ist damit nach Radstadt und Bad Hofgastein die dritte Salzburger Gemeinde, für die derzeit eine Ausreisebeschränkung gilt. Für viele kam das trotz hoher Infektionszahlen überraschend. „Ich weiß noch nicht genau, was das für die Messe am Sonntag bedeutet“, sagt Pfarrer Peter Schwaiger, der in Muhr und in Zederhaus predigt. Er will vor der Fahrt nach Muhr einen Test machen.