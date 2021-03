„Neustart-Paket“ für Kultur umfasst 20 Mio. Euro

Im zweiten Teilpaket werden Investitionen - etwa in Modernisierung und Sanierung oder neue Lüftungsanlagen - mit insgesamt zehn Millionen Euro unterstützt. „Wir wollen, dass die Räume einladend und attraktiv präsentiert werden können“, so Mayer. Vier Millionen Euro sind weiters für ein „Abo-Förderprogramm“ reserviert, durch das Abonnements bzw. andere serielle Ticket-Angebote unterstützt werden, sodass sie für das Publikum billiger angeboten werden können. So soll das Publikum motiviert und an die Häuser gebunden werden.