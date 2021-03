Maracana-Stadion zu Ehren von Pele umbenannt

Das berühmte Maracana-Stadion in Rio de Janeiro wird zu Ehren der 80-jährigen Fußball-Legende Pele umbenannt. Die Lokalregierung segnete den Namenswechsel am Montag ab - die 78.800 Zuschauer fassende Arena heißt nun „Edson Arantes do Nascimento - Rei Pele Stadion“.