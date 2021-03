Rasern kann künftig das Auto weggenommen werden

Bereits ab dem Sommer wird es höhere Strafen für Raser auf Österreichs Straßen geben - das sieht ein entsprechendes Gesetzespaket vor, das am Mittwochvormittag vorgestellt wurde. Eine besondere Neuerung hat Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) angekündigt: So kann Wiederholungstätern in Sachen Raserei sogar das Auto abgenommen werden - diese Maßnahme soll allerdings erst gegen Jahresende schlagend werden. Das neue „Raser-Paket“ wurde noch am Mittwoch im Ministerrat beschlossen.