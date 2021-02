Trauerkorso für „Eldin“: „War unsere Familie“

Mit Verspätung setzten sich 70 Fahrzeuge am Samstagnachmittag zu einer Trauerfahrt für den tödlich verunglückten „Eldin“ in Bewegung. Es ging von Grödig nach Salzburg-Itzling bis zur Unfallstelle an der Vogeldweiderstraße. Dort erinnerten sich rund 200 Personen an den Jugendlichen. Die Polizei musste dafür einen eigenen Fahrstreifen absperren.