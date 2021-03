Öffnung in Vorarlberg: Weiter keine Entscheidung

„Wir stehen nur wenige Tage vor der angekündigten Öffnung, und ich halte es für notwendig, dass unser Bundesland heute noch eine Antwort bekommt“, so Markus Wallner im Rahmen des Pressefoyers am Dienstag. Denn: „Wenn es bis heute keine Fixierung gibt, wird es sehr knapp mit der Öffnung am 15. März“, so der Landeschef.