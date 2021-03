Gericht lehnte Einspruch des Ibiza-Drahtziehers ab

Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos ist in Deutschland mit einem Eilantrag gegen seine Auslieferung nach Österreich gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lehnte am Montag seinen Einspruch gegen die Entscheidung des Berliner Kammergerichts, dass seine Auslieferung zulässig ist, ab. Der 40 Jahre alte Privatdetektiv, der mittels europäischem Haftbefehl gesucht worden war, ist im Dezember in Berlin festgenommen worden.