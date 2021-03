Arbeiter stürzte sieben Meter tief von Dach hinab

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 8. März 2021 gemeinsam mit Arbeitskollegen bei einem Wohnhaus in Zell am Pettenfirst mit Dachsanierungsarbeiten beschäftigt. Dabei stürzte der Mann gegen 12 Uhr durch eine Eternitplatte und anschließend zwischen Gerüst und Dachvorsprung etwa sieben Meter in die Tiefe.