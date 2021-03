Kriegsrelikte: Gefahr durch Magnetfischer

Anstatt eines Köders wird ein Magnet mit der Schnur in das Wasser geworfen. Doch die Funde sind mitunter nicht ungefährlich: In jüngster Zeit waren mehrmals Kriegsrelikte, wie etwa Panzergranaten, an der Angel – vor allem im Bereich des Donaukanals. „Das ist brandgefährlich, da diese Dinge immer noch scharf sein können“, erklärt Polizei-Pressesprecherin Barbara Gass. Der Entminungsdienst sei deswegen öfters im Einsatz. Hinzu kommt ein weit verbreiteter Irrtum: „Magnetfischen ist nicht automatisch erlaubt, sondern braucht eine wasserrechtliche Bewilligung“, so Andrea Leitner von der Magistratsdirektion. Ebenso nötig: Die Zustimmung des Grundeigentümers. Wer dies nicht hat, müsse mit einer Anzeige rechnen. Selbst beim „normalen“ Fischen bzw. Sportfischen seien eine Fischerkarte und eine Lizenz nötig, ergänzt Leitner.