Wiens Polizeichef Pürstl verteidigt Demo-Einsatz

Im Zuge einer Pressekonferenz hat am Montag die Polizeiführung zum Einsatzgeschehen bei den Corona-Demos am Sonntag Stellung bezogen: Rund 1500 Beamte standen im Dienst, rund 20.000 Demo-Teilnehmer hatten sich in mehreren unterschiedlich großen Trossen formiert. Schließlich kam es nach der polizeilichen Versammlungsauflösung zu dramatischen Szenen, als Aktivisten in ein Versicherungsgebäude eindrangen. Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl stelle klar, dass die Exekutive keinesfalls Brückensperren und Einkesselungen zum Zwecke der Anzeigenstellung vorgenommen habe. Vielmehr hätte das Verhalten der sich illegal formierten Züge ein Einschreiten der Polizei unumgänglich gemacht. Insgesamt sei der „Einsatz gelungen“.